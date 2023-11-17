У ВМС назвали кількість знищених та пошкоджених кораблів РФ
Російський флот вже зазнав "серйозних збитків" – зокрема, було знищено 15 кораблів. Про це заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.
"Можна порахувати ті одинці, які вже виведено з ладу. Це 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога. Так, звісно, далеко не все це – результат роботи наших дронів, але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають.
Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження", – зазначив Плетенчук.
За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом "значно зменшилися" завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені "триматися якнайдалі та значно обмежений у своїх діях".
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