У ЗСУ пояснили, що ускладнює роботу військових на лівому березі Херсонщини

Українські військові закріпилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Але бойова робота ускладнена через погану погоду. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Там працюють різні Сили оборони, різні структурні складові, не тільки морська піхота. Там працюють різні підрозділи за своїм призначенням. І робота дуже потужна не тільки з особистою присутністю, а й аеророзвідка, артилерія дуже багато чого роблять для тих, хто закріплюється на лівому березі, щоб вони мали більш-менш забезпечений спокій" , - пояснила речниця.

Разом з тим вона наголосила, треба усвідомлювати, що ворог потужно відстежує в інформпросторі все, що стосується ситуації на лівому березі.

"Тому що в гібридній війні передача інформації - дуже важлива. Те, що передувало нашому цьому повідомленню - це знищення ворогом на окупованій території вишок мобільного зв'язку. Це знищення можливості у людей на окупованих територіях отримувати правдиву інформацію" , - додала Гуменюк.

За її словами, після тривалої бойової роботи та інформаційної компанії ЗСУ можуть вийти на певний відритий етап.

При цьому Гуменюк наголосила, що погіршення погодних умов ускладнює бої. Йдеться як про окупантів, так і про українських захисників. Тому зараз наші воїни намагаються закріпитися на лівому березі.