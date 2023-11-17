Зеленський: Потрібно, щоб вильоти МіГів не паралізовували країну

Президент України під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача доручив знайти рішення, щоб повітряні тривоги через вильоти літаків МіГ-31К не зупиняли функціонування країни.

Про це він написав﻿ у своєму Telegram.

"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години" , – йдеться в повідомленні.

Засідання Ставки президент назвав важливим для забезпечення потреб Сил оборони України у 2024 році.

Зокрема міністр оборони Умєров у своїй доповіді розповів про потреби ЗСУ в техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – "усьому необхідному для подальшої деокупації України". Також йшлося про реалізацію поточних контрактів та укладення нових договорів на постачання як з українськими, так і закордонними постачальниками та підприємствами.

Також доповідав міністр зі стратегічної промисловості Камишін про нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК). Йшлося і про поточний стан і перспективи багаторічної ракетної програми України, ухваленої у 2021 році.

Серед іншого на Ставці обговорили ситуацію на фронті. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський, Москальов та Содоль говорили про хід бойових дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках, а також на Херсонщині.