Закон про обіг віртуальних активів: які податки пропонують запровадити

Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили та зареєстрували в Раді проєкт закону № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України" , - написав міністр.

Зокрема, запропонований законопроєкт:

визначає правовий статус віртуальних активів;

класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);

створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;

адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.

Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів.

Згідно з ним, ставка оподаткування для фізичних осіб становитиме:

5% впродовж перших трьох років;

9% впродовж наступних 5 років;

18% - після 8 років.

Операції з віртуальними активами для юросіб звільнятимуться від ПДВ, за винятком службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги.

Провайдери, які надаватимуть послуги з віртуальними активами, оподатковуватимуться за ставкою 18%, але також звільнятимуться від ПДВ, за винятком консультаційних послуг.

Резиденти Дія.City зможуть обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.

Нагадуємо:

На початку листопада в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами, над яким працювала Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Зазначалось, що ухвалення цього документу є останнім кроком на шляху до легалізації криптовалют в Україні.