Американський штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу – посол

Американський штат Айова визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Відтепер листопад там проголошено місяцем пам'яті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33 штатом США і 8 штатом консульського округу Consulate General of Ukraine in Chicago, що визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу і проголосив листопад місяцем пам'яті про український Голодомор-геноцид в Україні" , - повідомила дипломатка.

Зокрема Маркарова виразила вдячність за солідарність губернаторці штату Кім Рейнольдс, а також генконсулу України в Чикаго Сергію Коледову та українській громаді за роботу із вшанування пам'яті жертв Голодомору.

"Запрошуємо усіх приєднатись до церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору, яка пройде у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору" , - підсумувала у повідомленні посол.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу в США

Нагадаємо, що у Конгресі Сполучених Штатів 7 листопада 2017 року представили приурочений до 85-ї річниці проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Пізніше комітет Сенату США затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, зокрема права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.

Також на початку листопада 2023 року ще три штати у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України. Йдеться про Вашингтон, Меріленд і Арізону.

Нещодавно до цієї кількості додався ще один американський штат - Вайомінг.