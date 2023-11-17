ЗМІ: Глава Євроради приїде до Києва з нагоди 10-ої річниці Революції гідності

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїде до Києва на початку наступного тижня для відзначення 10-ої річниці Революції гідності, повідомляє Європейська правда.

Про це виданню Роlitico повідомили двоє джерел, проінформованих про цю поїздку.

Мішель відвідає Україну, щоб вшанувати пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року після того, як експрезидент України Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Прессекретар Мішеля зазначив, що наразі не може підтвердити візит, але повідомив, що глава Євроради буде у Берліні на початку наступного тижня.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, де лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ напередодні оголошення рішення ЄК на початку листопада, пообіцявши президенту України Володимиру Зеленському продовжувати підтримку ЄС.