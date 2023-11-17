Херсонська ОВА: Україна повернула додому ще п'ятьох незаконно вивезених дітей

Ще п'ятьох дітей, яких росіяни незаконно вивезли з Херсонщини та Донецька, повернули до України, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Діти вдома! Ці слова зігрівають моє батьківське серце. Я радий, що ще чотири дитини Херсонщини з батьками нарешті на підконтрольній Україні території. А разом з ними і хлопчик з Донецька" , – йдеться у повідомленні.

Зараз діти разом із родинами перебувають в Києві. З ними працюють медики та психологи.

Загалом, за словами Прокудіна протягом 2023 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 156 дітей Херсонщини.

Як повідомлялось, до України вдалось повернути ще двох українських дітей в межах дій плану Bring Kids Back UA.