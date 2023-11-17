Суд ООН зобов’язав Азербайджан гарантувати безпечне повернення вірмен у Карабах

Міжнародний суд ООН у п’ятницю оголосив проміжне рішення за позовом Вірменії проти Азербайджану, зобов’язавши останній гарантувати безпечне повернення етнічних вірмен до Нагірного Карабаху, якщо вони захочуть це зробити, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в опублікованому рішенні Суду.

Міжнародний суд ООН вказав, що Азербайджан як учасник Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повинен гарантувати повернення людей, які залишили Нагірний Карабах після 19 вересня 2023 року і бажають туди повернутися, "в безпечний, безперешкодний і швидкий спосіб".

Тим вірменам, які залишились у Карабаху або повернуться туди, Баку має гарантувати їхні права й не піддавати "застосуванню сили чи залякуванню, які можуть змусити їх до втечі", йдеться в проміжному рішенні.

Суд ООН також зобов’язав Азербайджан гарантувати права на майно та інші закрпілені в документах права вірменському населенню Нагірного Карабаху, а протягом восьми тижнів – прозвітувати про виконання цього рішення.

Нагадаємо, рішення пов'язане із запитом Вірменії про тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через, як стверджує Єреван, дискримінацію вірменського населення Карабаху.

28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року. Цьому передувала одноденна операція Азербайджану, що призвела до капітуляції так званих нагірнокарабаських сил.

Станом на 2 жовтня свої домівки були змушені залишити понад 100 тисяч населення Нагірного Карабаху з-поміж 120 тисяч, як його оцінювали до бойових дій минулого тижня.