В Ізраїлі заявили, що ЦАХАЛ досяг усіх цілей, поставлених перед операцією в Газі

Ізраїльські військові відзначають три тижні з початку наземної операції в Секторі Газа. ЦАХАЛ зараз діє в самому центрі міста Газа, завдаючи ударів по всіх цілях, які хотів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що внаслідок наземної операції було знищено тисячі терористів, включно з високопоставленими членами керівництва ХАМАСу.

"Усі цілі, поставлені кабінетом безпеки, досягнуті, і, як сказав прем'єр-міністр, це тільки початок. Ми сповнені рішучості дійти до кінця битви, а кінець битви буде кінцем ХАМАСу. Ми не зупинимося доти, доки не буде знищено весь військовий і керівний потенціал ХАМАСу і "Палестинського ісламського джихаду" , - заявив глава Ради нацбезпеки.

Наземна операція Ізраїлю

Ізраїль вже кілька тижнів продовжує свою наземну операцію у Секторі Газа. Поки що вона проходить на півночі палестинського анклаву.

За цей час солдатам Армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль Газу – найбільше місто у Секторі Газа. Також вони захопили урядові будівлі у місті, у тому числі парламент.

Крім цього, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що Армія оборони Ізраїлю завершила захоплення західної частини міста Газа і переходить до наступного етапу наземної операції.