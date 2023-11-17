У Києві проводять обшуки в благодійному фонді: підозрюють в шахрайстві

В одному зі столичних благодійних фондів сьогодні, 17 листопада, проходять обшуки. Його підозрюють в шахрайстві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними джерела в правоохоронних органах, мова про Благодійний фонд "Врятуй рідну країну".

"Оболонська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливих шахрайських дій з боку представників благодійної організації щодо збору коштів на потреби українських військових" , - повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, у межах розпочатого кримінального провадження перевіряється:

законність діяльності благодійного фонду,

правомірність збору її представниками коштів,

їх обліку та цільового використання.

До того ж прокуратура повідомила, що на даний час допитуються особи, які мають відношення до вказаного благодійного фонду, та вживаються заходи щодо вилучення документації про його діяльність.

Крім того, проводиться обшук за місцем фактичного здійснення діяльності благодійного фонду.

Звинувачення проти фонду

Нагадаємо, український ветеран звинуватив благодійний фонд "Врятуй рідну країну", який збирає гроші нібито на ЗСУ, у шахрайстві. За словами чоловіка, "волонтери" погрожували військовому та насміхались з його поранення.

Зазначимо, що на початку літа цього року українські ЗМІ також звинувачували фонд "Врятуй рідну країну" у шахрайстві. Тоді група молодиків у центрі Києва кілька місяців збирала пожертви нібито на допомогу ЗСУ.

При цьому в ЗСУ від так званого благодійного фонду допомогу не отримували.