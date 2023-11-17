Шмигаль: Пройшли перший місяць опалювального сезону, ситуація - стабільна

Перший місяць опалювального сезону пройшов на стабільних показниках: запаси палива достатні, технічний стан систем задовільний, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми пройшли перший місяць опалювального сезону. Ситуація в енергетиці стабільна. Дефіциту електроенергії зараз немає. Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах" , - наголосив глава уряду у ході засідання Кабміну.

За словами Шмигаля, Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю енергоресурсів.

"У наших сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу. Запаси вугілля на складах — 1,1 млн тонн" , - сказав прем'єр.

Тривають ремонти та захист ключових вузлів енергосистеми.

"Уже вдалося відновити майже 1,9 ГВт генеруючих потужностей. До кінця року планується відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності" , - розповів Шмигаль.

Також, за його словами, проведена величезна робота щодо відновлення мереж, захисту підстанцій та іншого критичного обладнання.

"На сьогодні відновлено 445 об’єктів теплопостачання. Це котельні, центральні теплові пункти, ТЕЦ" , - наголосив глава уряду.

Триває також активна робота з партнерами в питаннях захисту енергетики.

"Маємо нові поставки систем ППО, що посилять захист енергооб’єктів" , - анонсував прем'єр.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до ударів по енергетиці. Про це 17 листопада він заявив в інтерв'ю закордонним ЗМІ.

На його думку, цьогоріч Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року. Попри все це, зимовий період для українців буде складним.

"Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія буде використовувати менше зброї. Зима буде важкою... З точки зору протиповітряної оборони ми перебуваємо в кращому становищі, ніж минулої зими" , - зазначив Зеленський.

За його словами, наразі росіяни накопичують ракети й готуються до завдання масових ударів по енергетичній системі України.