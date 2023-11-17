Зеленський: Рівень ППО дозволяє не зупиняти країну під час зльоту МіГів
Президент Володимир Зеленський 17 листопада повідомив, що рівень ППО в Україні дає змогу осучаснити реагування на зліт носіїв "кинджалів" – без непотрібних зупинок країни, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського 17 листопада.
"Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв "кинджалів", які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу.
Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій".
Що передувало:
- У Повітряних силах пов’язують тривале перебування російських винищувачів МіГ-31К у повітрі останнім часом із відпрацюванням дозаправки в повітрі.
- Через те, що від тривалих повітряних тривог страждають бізнес, економіка, не працюють сервіси, діти не ходять до школи, знову піднялось питання щодо доцільності оголошувати повітряну тривогу.
- У Повітряних силах зазначили, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К, може ухвалити виключно вище керівництво держави, водночас загроза ракетних ударів "Кинджалами" залишається реальною.
- Речник ПС полковник Юрій Ігнат пояснював: при загрозі застосування балістичного озброєння оголошується тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. МіГ-31К (запущена з нього аеробалістична ракета "Кинджал") може дістати в будь-яку точку нашої держави.
- Раніше у п’ятницю на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Зеленський дав доручення розробити рішення, щоб тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.