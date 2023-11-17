У ряді областей України оголошено тривогу: попереджають про атаку дронів

Сигнал повітряної тривоги оголошено у південних, східних та центральних областях України. Місцевих попереджають про атаку безпілотників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Повітряні сили та карта повітряних тривог.

Тривогу оголошено у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецький областях. Місцевих просять зберігати спокій та пройти в укриття.

"Група ворожих дронів рухається з південного сходу у напрямку Павлограда (курс може змінюватись)" , - повідомили у Повітряних силах.

Пізніше у ПС повідомили, що безпілотники рухаються у бік Харківської області.

Нічні обстріли України

У ніч на 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.

За даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Там чули не менше семи вибухів. Поки детальної інформації про наслідки атаки немає. Але влада наголошує, що поранених немає.