Генштаб: Сили оборони на Лівому березі Херсонщини відбили 6 ворожих атак

Генштаб ЗСУ увечері 17 листопада повідомив, що на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 17 листопада.

"На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму".

За добу на фронті відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Куп'янська Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.