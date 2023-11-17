Нетаньяху заявив, що Ізраїль не планує тримати війська в Газі після війни

ЦАХАЛ не планує тримати солдатів у Секторі Газа після закінчення війни, навіть якщо Ізраїль збереже контроль над сектором безпеки в осяжному майбутньому, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє NPR.

"Я не впевнений у тому, що війська залишаться всередині. І насправді, в цьому немає особливої необхідності, тому що вона дуже маленька" , - заявив він.

"Що стосується того, хто буде керувати Газою після війни, то нам необхідно змінити культуру будь-якої цивільної адміністрації в Газі. Вона не може бути прихильною до фінансування тероризму" , - каже Нетаньяху, роблячи випад у бік Палестинської автономії.

За його словами, Ізраїль не зможе прийняти нікого, хто поділяє цілі ХАМАСу і вселяє палестинським дітям, що Ізраїль має бути знищений.

"У найближчому майбутньому Ізраїль несе повну військову відповідальність. Але там має бути і цивільний уряд" , - уточнив він.

Нетаньяху змінив думку?

Тиждень тому ізраїльський прем'єр заявляв, що ЦАХАЛ залишиться контролювати Сектор Газа після закінчення війни. При цьому Нетаньяху заперечував ідею того, що Газа повернеться під контроль Палестинської адміністрації.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну операцію на Сектор Газа.