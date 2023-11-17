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Зеленський звільнив заступника очільника Служби зовнішньої розвідки України

Зеленський звільнив заступника очільника Служби зовнішньої розвідки України
Фото: сайт Служби зовнішньої розвідки України

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Причина звільнення не вказана. Тарасовський обіймав посаду заступника голови СЗР України з 21 січня 2022 року.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський прийняв рішення змінити командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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