Зеленський звільнив заступника очільника Служби зовнішньої розвідки України
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.
Причина звільнення не вказана. Тарасовський обіймав посаду заступника голови СЗР України з 21 січня 2022 року.
Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський прийняв рішення змінити командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.