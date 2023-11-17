ОВА: У Херсонській області планують посилити заходи щодо мобілізації

У Херсонській області українська влада планує посилити заходи з мобілізації до Збройних сил, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Національна поліція отримала доручення активізувати роботу з розшуку військовозобов'язаних чоловіків" , - ідеться в заяві.

За його словами, на блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорували вони отриману раніше повістку.

Мобілізація в Україні

Загальна мобілізація - це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Нещодавно загальну мобілізацію знову продовжили до 14 лютого 2024 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.