Bloomberg: Конгрес зможе ухвалити нову допомогу для України лише в середині грудня
Схвалення нової допомоги США для України може затягнутися до середини грудня, або й довше, повідомляє Українська правда.
Про це пише Bloomberg.
Це ставить під сумнів здатність Вашингтона підтримувати потік зброї, яку, як і адміністрація Байдена, так і український уряд, вважають життєво важливою.
Прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, який є відірваним від обов’язкових законопроектів, що б спонукали до швидких дій.
Найшвидше Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня, майже два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для України.
Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, за які вони зможуть проголосувати після Дня подяки і повернення до Вашингтона.
Кріс Кунс, демократ від Делаверу, який має тісні зв’язки з Байденом, сказав, що "нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня. В українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси".
За його словами, Конгрес повинен діяти "за графіком, який має значення".
Передісторія:
- Нагадаємо, Білий дім звернувся до Конгресу із запитом на додаткове фінансування майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні. Його планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватимуть у США 23 листопада.
- Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявляв, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.
- Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.