Bloomberg: Конгрес зможе ухвалити нову допомогу для України лише в середині грудня

Схвалення нової допомоги США для України може затягнутися до середини грудня, або й довше, повідомляє Українська правда.

Про це пише Bloomberg.

Це ставить під сумнів здатність Вашингтона підтримувати потік зброї, яку, як і адміністрація Байдена, так і український уряд, вважають життєво важливою.

Прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, який є відірваним від обов’язкових законопроектів, що б спонукали до швидких дій.

Найшвидше Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня, майже два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для України.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, за які вони зможуть проголосувати після Дня подяки і повернення до Вашингтона.

Кріс Кунс, демократ від Делаверу, який має тісні зв’язки з Байденом, сказав, що "нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня. В українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси".

За його словами, Конгрес повинен діяти "за графіком, який має значення".

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