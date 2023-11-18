ISW: Російські війська просунулися під Авдіївкою та біля Урожайного
Російські війська 17 листопада вели наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ, окрім цього підтверджено наступ російських військ на схід від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Опубліковані 16 листопада кадри, які ISW геолокував, показують, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.
Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Кераміка (14 км на північний схід від Авдіївки), Степового та Авдіївки, на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і на південь від Тоненького (6 км на захід від Авдіївки).
Російський військовий блогер стверджував, що російські сили невдало атакували поблизу Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).
16 і 17 листопада російські джерела стверджували, що бої тривають на південь від Сєверного (6 км на захід від Авдіївки); на північ від Красногорівки в напрямку Новокалинове; поблизу Степового, Сєверного, промзони та Авдіївського коксохімічного заводу.
Російський блогер визнав, що російським військам все ще належить захопити великі території, деякі з яких сильно укріплені.
Російські війська 17 листопада продовжили обмежені наступальні дії в районі кордону Донецької і Запорізької областей та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, показують, що російські війська просунулися на схід від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки). У Генштабі України повідомили, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).
Українські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута та підтвердили наступ 17 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що українські війська просувалися на південний схід від Південного (24 км на південний захід від Бахмута).
17 листопада українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та здійснили незначне підтверджене просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися на південний захід від Роботиного.
Російські військові блогери стверджували, що російські сили відбили невеликі атаки української піхоти поблизу Роботиного та Вербового (9 км на схід від Роботиного).
Російські джерела стверджували, що 17 листопада українські війська продовжували наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області.
Російські військові блогери стверджували, що тривають бої біля Пойма (12 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км). на схід від м. Херсона та 3 км від р. Дніпро), та Кринки (30 км на північний схід від м. Херсона та 2 км від р. Дніпро).
Російські джерела також стверджували, що українські сили зберігають позиції в центрі Кринок, за їхньою інформацією станом на 16 листопада українські війська контролюють 10 квадратних кілометрів території під Кринками.
Ключові висновки ISW за 17 листопада:
- Українські офіційні особи заявили, що українські війська створили плацдарми на східному (лівому) березі Херсонської області та проводять наземні операції, спрямовані на витіснення російських військ із зони дії артилерії західного (правого) берега Дніпра.
- Схоже, російські війська застосовують уроки, засвоєні в Запорізькій області, до поточних російських оборонних операцій у Херсонській області.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські сили зазнали втрат приблизно в одну бригаду відтоді, як українські сили почали наземну операцію на східному березі Херсонської області 17 жовтня, нібито змусивши російські сили перекинути бойову силу з інших частин України до Херсонської області.
- Російські війська в ніч з 16 на 17 листопада завдали серії ракетно-безпілотних ударів по Україні.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Ізраїлю та ХАМАС негативно вплинула на постачання снарядів Україні.
- Президент Росії Володимир Путін і речник Кремля Дмитро Пєсков спробували відкинути критику російського уряду щодо війни в Україні і закликали громадян Росії до самоцензури.
- Російська влада 16 листопада затримала кількох співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) за отримання хабара в п'ять мільярдів рублів ($55,6 млн) у зв'язку з закриттям справи про корупцію.
- Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької областей, на заході Запорізької області і просувалися на окремих ділянках фронту.
- Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО Великобританії) 17 листопада повідомило, що російські військові, ймовірно, використовують оновлені літаки спостереження через занепокоєння щодо розміщення Україною бойових літаків, наданих Заходом.
- Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL ) 16 листопада повідомила, що з 24 лютого 2022 року влада Росії та Білорусі примусово депортувала щонайменше 2442 українських дітей віком від шести до 17 років до Білорусі через Росію.