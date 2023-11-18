КМВА: На підступах до Києва ППО збила всі ударні дрони

Сили та засоби ППО знищили усі повітряні цілі на підступах до Києва, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

За інформацією місцевої влади, було уражено майже десяток ударних безпілотників "Шахед".

За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада в Україні була оголошена повітряна тривога: залетіло кілька груп ударних безпілотників. Вони атакували Київ та область, Одеську і Хмельницьку області. Частині з них вдалося долетіти до Рівненщини. Атаку вдалося відбити о 2.27.

Також у ніч на суботу у Києві працювала протиповітряна оборона.