КМВА: Сили ППО знищили усі ударні дрони на підступах до Києва
Сили та засоби ППО знищили усі повітряні цілі на підступах до Києва, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.
За інформацією місцевої влади, було уражено майже десяток ударних безпілотників "Шахед".
За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, у ніч на 18 листопада в Україні була оголошена повітряна тривога: залетіло кілька груп ударних безпілотників. Вони атакували Київ та область, Одеську і Хмельницьку області. Частині з них вдалося долетіти до Рівненщини. Атаку вдалося відбити о 2.27.
Також у ніч на суботу у Києві працювала протиповітряна оборона.