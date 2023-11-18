Генштаб: ЗСУ закріплюються на лівобережжі Дніпра та південніше Бахмута

За останню добу Сили оборони на лівобережжі Дніпра відбили 12 атак ворога та закріплюються на зайнятих рубежах, а також завдають вогневого ураження окупантам. Окрім цього, українські військові штурмують південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Українська правда.

Про це говорить ранкове зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною знищено 9 ударних БпЛА. Крім того, сьогодні вночі ворог завдав чергового авіаційного удару по нашій країні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Харківська, Донецька, Запорізька та Херсонська області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та склад боєприпасів противника.