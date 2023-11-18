Україну атакувало кілька хвиль "Шахедів": ППО збила 29 з 38 ударних дронів
В ніч на 18 листопада Україну атакувало кілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed", Повітряні сили збили 29 з 38 ударних дронів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили у Telegram.
"Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -РФ) ударними БпЛА типу "Shahed".
Повідомляється, що усього було зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників.
Повітряники уточнили, що "Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних сил.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
В результаті протиповітряного бою було нищено 29 ударних БпЛА.