На Одещині дрон влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури: є поранений

У результаті нічної атаки ударними дронами в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, один співробітник отримав поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сили оборони півдня у Telegram.

"На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано".

Повідомляється, що вночі південні регіони було атаковано регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136".

Силами протиповітряної оборони було знищено 8: Миколаївська область - 6, по 1 на Херсонщині та Одещині.

Що було раніше: В ніч на 18 листопада Україну атакувало кілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed", Повітряні сили збили 29 з 38 ударних дронів.