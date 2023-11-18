Ще один штат в США дозволив Трампу брати участь у виборах

Суд штату Колорадо дозволив Дональду Трампу брати участь у праймеріз Республіканської партії. Але суддя визнала, що колишній президент США причетний до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Associated Press.

Окружна суддя Сара Уоллес заявила, що Трамп може залишитися на первинних виборах, оскільки залишається незрозумілим, чи стосується 14 поправка до Конституції США президентів. Суддя пояснила своє рішення "суперечливими тлумаченнями" поправки.

Зазначимо, що після громадянської війни в США до Конституції була внесені 14-а поправка, яка наголошує, що жодна особа, яка брала участь у повстанні або бунті проти уряду, не може балотуватися на держпосаду. Ініціативна група американців звернулася до суду, аби заборонити Трампу балотуватися на вибори.

Рішення суду Колорадо було третім в США. Минулого тижня Верховний суд Міннесоти заявив, що Трамп може брати участь у праймеріз, а Мічиганський суддя постановив, що Конгрес повинен вирішувати, чи може колишній президент йти на вибори.

Справи проти Трампа

Нагадаємо, проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова йде про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Проте Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та збирається йти на вибори президента США у 2024 році.