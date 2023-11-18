Канада перевірить можливий продаж своєї системи протидії дронам до Росії

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що правоохоронці й розвідувальні служби перевірять інформацію про можливий продаж системи протидії безпілотникам канадської компанії Skycope Technologies Російському технологічному університету ("МИРЭА"), повідомляє Європейська правда.

Про це Блер сказав у п’ятницю, виступаючи на відкритті Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

Міністр вказав, що в нього викликають "значне занепокоєння" повідомлення про ймовірний продаж із Канади до Росії підсанкційних технологій, хоча ситуація зі Skycope Technologies ще потребує перевірки.

"Це питання, яке будуть розслідувати наші правоохоронні органи й служби національної безпеки та розвідки. І якщо порушення санкцій, які ми запровадили справді мало місце, існують юридичні процедури, які можуть бути застосовані", – додав він.

Блер уточнив, що не може коментувати, про які саме процедури може йтись, до проведення розслідування, "але я хочу запевнити вас, що ми ставимося до цього питання дуже серйозно".

У четвер російський портал "Агентство", пов’язаний із російським розслідувальним медіа "Проект", повідомив про придбання "МИРЭА" радара-детектора для виявлення безпілотників SkyEye канадської компанії Skycope Technologies за 4,5 мільйона рублів (50 тисяч доларів).

Російський технологічний університет, згідно з даними сайту про державні закупівлі Росії, оголосив тендер на SkyEye 11 травня, а отримав її вже 7 червня. Продукція Skycope Technologies має підпадати під санкції Канади проти Росії.

У Skycope напередодні заявили, що не продавали свою продукцію російським клієнтам і вважають, що інформація про закупівлю може бути фейком або ж РФ викрала їхні технології.

Радар-детектор SkyEye може розпізнавати понад 330 моделей дронів на відстані до 35 кілометрів на відкритій місцевості та до 10 кілометрів у місті.

Це не перший випадок, коли Росія, ймовірно, знаходить шляхи ухилятись від запроваджених на технологічний імпорт санкцій. Минулого року канадська Tallysman Wireless підтвердила, що її продукція була знайдена в дронах "Шахед-136", які Росія використовує для атак на інфраструктуру в Україні.