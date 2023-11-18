Британська розвідка: Найближчим часом лінія фронту в Україні навряд зміниться

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії в суботньому зведенні коротко описало поточну ситуацію на лінії фронту в Україні на тлі повномасштабної російської агресії, повідомляє Європейська правда.

Британська розвідка вказує, що протягом останнього тижня найбільш інтенсивні наземні бої точилися на трьох ділянках: на Куп'янському напрямку на Луганщині, під Авдіївкою на Донеччині та на лівому березі Дніпра на Херсонщині, де українські війська створили плацдарм.

"Жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на жодній з цих ділянок. Росія продовжує нести особливо важкі втрати в районі Авдіївки", – йдеться у зведенні.

Згідно з оцінкою західних посадовців, у боях під Авдіївкою російські сили втрачають "від 500 до 1000 людей на день".

У британській розвідці з посиланням на "свідченнями очевидців" також вказують на важливу роль малих безпілотників і артилерії, особливо касетних боєприпасів, у протистоянні атакам з обох сторін.

"З настанням холодної зимової погоди на сході України суттєві зміни на лінії фронту в найближчій перспективі навряд чи очікуються", – підсумовується у зведенні.

Напередодні британська розвідка вказувала, що РФ занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, тому прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.