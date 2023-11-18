Блокування польського кордону: кількість вантажівок продовжує збільшуватися

У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2,8 тисячі вантажівок, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на ранок у чергах скупчилися близько 2 800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне збільшення навіть у порівнянні з попереднім днем. Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин — 1 100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500" , — сказав Демченко.

Ці три напрямки фактично заблоковані, то лише по кілька вантажівок на годину пропускають через кордон. Відтак, перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок і на інших пунктах пропуску. Зокрема, на пункті пропуску Шегині, де перебувають близько 1 200 вантажівок.

"Сподіваємося, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, але пам'ятаємо, що учасники акції зазначали, що їхні дії будуть довготривалими, як мінімум до кінця року. Поки що дії, які вживає Україна, це в тому числі і перемовини, щоб знайти компроміс, польська сторона не йде на це" , — підкреслив Демченко.

Він наголосив, що автобуси і легкові транспортні засоби можуть вільно перетинати кордон, і для них рух не блокується.