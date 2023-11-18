В уряді Німеччини закликають брати на роботу українців без достатнього знання мови

Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль вважає, що роботодавцям слід брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag.

Хайль прагне швидше працевлаштувати біженців з України, для чого, за його словами, потрібна "готовність роботодавців наймати цих людей, навіть якщо вони володіють лише базовими знаннями німецької мови".

Німецький міністр вважає, що українці зможуть опанувати мову на достатньому рівні не лише на курсах, а й безпосередньо на роботі, та хоче обговорити це питання з представниками німецької економіки в понеділок, 20 листопада.

Водночас Хайль зауважив, що в Німеччині 100 тисяч українців уже закінчили інтеграційні мовні курси, і ще стільки ж зроблять це найближчим часом. Те ж стосується ще 200 тисяч людей з інших країн походження, які можуть працювати.

"Центри зайнятості запрошуватимуть їх через коротші та регулярніші проміжки часу, щоб надати їм якомога більше адресних пропозицій роботи та підтримати їх на шляху до працевлаштування", – додав міністр праці ФРН.

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року понад мільйон людей з України шукали захисту в Німеччині.

Згідно з урядовими даними, у липні в Німеччині налічувалося близько 196 600 працевлаштованих громадян України, з яких 154 600 працювали за умови сплати внесків на соціальне страхування, а 42 000 були зайняті на низькооплачуваній роботі або на умовах неповного робочого дня.

Станом на вересень у Німеччині налічувалося 205 970 безробітних українців.