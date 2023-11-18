Понад 80% фінів вважають, що РФ має програти війну та вивести війська з України

Нове опитування цінностей і настроїв фінського населення, здійснене Фінським форумом бізнесу та політики (EVA), свідчить про високий рівень підтримки України у її протистоянні повномасштабній російській агресії, повідомляє Європейська правда.

Результати опитування були опубліковані в суботу, 18 листопада.

Переважна більшість респондентів вважають, що Росія повинна програти війну та вивести свої війська з України: повністю погоджуються з цим 57% опитаних, ще 28% — скоріше погоджуються (тобто загалом 85%).

Практично така ж кількість фінів (56% і 28%) вважають, що Україна повинна повернути території, які Росія окупувала після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. На питання, чи має бути повернутий і Крим, 38% повністю згодні, 42% – переважно згодні.

Загалом понад 80% також згодні, що Росія має виплатити компенсацію за відбудову України.

63% громадян Фінляндії вважають за необхідне, а понад чверть (27%) радше погоджуються, що винні у воєнних злочинах в Україні були притягнуті до відповідальності. Причому це, на думку 51% респондентів, має стосуватись і топ-керівництва РФ, а 27% стверджують, що в Росії для цього має відбутись зміна влади.

Крім того, у Фінляндії більшість опитаних (55%) також вважають, що Україна була б хорошим кандидатом на вступ до НАТО в майбутньому, тоді як лише 15% фінів проти цього.

Опитування EVA, яке тривало з 15 по 27 вересня, ґрунтується на відповідях 2045 респондентів віком 18-79 років. Похибка результатів на рівні населення в цілому становить 2-3 процентні пункти в кожну сторону.

Напередодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив пропозицію уряду про передачу Україні нового пакета військової допомоги вартістю приблизно 100 мільйонів євро.