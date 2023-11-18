На авдіївському напрямку сили оборони міцно тримають оборону – Тарнавський
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняє, що на авдіївському напрямку сили оборони міцно тримають оборону, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Тарнавський у Telegram.
"На таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку".
За словами командувача, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 456 осіб. Один окупант здався у полон.
Також захитсники знищили 19 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.
"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - зазначив командувач.
Що було раніше: Минулої доби Збройні сили знищили 620 окупантів, таким чином загальні втрати російських загарбників досягли 317 380 військових.