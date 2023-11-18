Виїзд за кордон на автомобілі: які документи потрібно мати

Громадяни України, яким не заборонено законом, під час війни можуть виїхати за кордон на авто. Для цього потрібно мати низку документів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Виїхати з України до сусідніх країн можна на власному автомобілі та на машині, власником якої ви не є.

При перетині державного кордону на власному автомобілі при собі потрібно мати:

водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

розпізнавальний знак України на авто (UA);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".

Особі, що не є власником авто, також потрібно мати довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон. Або можна пред'явити прикордонникам тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні була оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, а також потрібно стати на військовий облік.