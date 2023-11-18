ОВА: Російські війська обстріляли підприємство у селищі під Херсоном, є поранений

Російські війська вдарили з артилерії по підприємству у селищі Велетенське, що в Херсонському районі. Поранено людину, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади. Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, постраждав 56-річний чоловік.

"В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги. Зараз потерпілий знаходиться у хірургічному відділені лікарні", - розповіли про стан чоловіка у ОВА.

Ситуація з обстрілами Херсона та області

Обстановка з обстрілами правобережжя Херсонської області в останні місяці є досить важкою. Попри те, що кількість атак через погоду явно поменшала, удари стали більш масованими. Лише за добу на 17 листопада у Херсонській області 6 людей загинули, 10 поранені.

Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.