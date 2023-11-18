Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти фізичних та юросіб

Президент Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", повідомляє Українська правда.

Пр це говорять укази президента №758/2023, №759/2023﻿.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію цими указами, покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У санкційному списку, зокрема, прізвища Дмитра Сабліна, Дмитра Святаша, Дмитра Табачника, Юрія Кота, Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Олега Царьова.

В іншому додатку до рішення СНБО, підписаного президентом, вказано ще 100 фізичних осіб. Крім того, санкційний список налічує 37 юридичних осіб.

Санкції вводяться відповідно на 5 та 10 років.

Що було раніше: У березні 2023 року Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.