Нацполіція: У Запорізькій області від ракетних ударів загинули двоє рятувальників
Росіяни у суботу 18 листопада завдали ракетних ударів по Комишуваській громаді Запорізькох області, внаслідок чого загинули 2 співробітника ДСНС, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Нацполіція у Telegram.
"На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді, є загиблі та поранені: поліція документує наслідки воєнного злочину РФ".
Повідомляється, що загарбники двічі атакував ракетами, тип яких встановлюється, мирний населений пункт.
Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.
Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, росіяни здійснили повторний обстріл.
У результаті останнього обстрілу загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.