Переговори про звільнення заручників у Секторі Гази на "делікатному етапі" – США

Переговори про звільнення понад 200 заручників, яких екстремісти утримують у Газі, "досягли дуже делікатного етапу".﻿﻿ Про це заявив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер, повідомляє Українська правда.

"Ці переговори явно досягли дуже чутливого етапу. Ми стежимо за цим щохвилини, щогодини, щогодини і вже кілька тижнів. І це неймовірно високий пріоритет для всіх нас в адміністрації (президента США – ред.), включно з президентом (Джо Байденом – ред.)" , – зазначив він.

"Деякі розбіжності зараз зменшилися. Деякі з питань, які були суперечливими, тепер вирішені. Але ми не закінчили – угоди ще немає. І я думаю, що було б передчасно робити висновок, що це неминуче, враховуючи, наскільки близько ми підходили до цього в минулому" , – додав Файнер.

На тлі нових повідомлень про те, що угода про звільнення великої кількості полонених в обмін на потенційну багатоденну паузу в бойових діях, Файнер заявив, що "значний прогрес" був досягнутий вже цими вихідними.

Але він попередив, що робота не завершена.

Відповідаючи на запитання про те, скільки заручників може бути звільнено, Файнер сказав: "Безумовно, більше, ніж десятки". Він також додав, що хоча США "не мають повної ясності" щодо стану заручників, офіційні особи вважають, що більшість з них, "навіть переважна більшість", все ще живі.

Щоб сприяти їхньому звільненню, заявив Файнер, США будуть відкриті для "набагато більш тривалого періоду паузи", але не припинення вогню.

"Це також значно полегшило б доставку гуманітарної допомоги в Газу, а також розподіл цієї допомоги по всій території Гази" , – сказав Файнер.

Він наголосив, що США вважають, що припинення вогню зараз також не є прийнятним, оскільки ХАМАС хоче продовжувати нападати на Ізраїль.

За його словами, Ізраїль зобов'язаний захищати цивільне населення навіть за найскладніших обставин.