Прем'єр Катару: Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про звільнення заручників

Прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані переконаний, що сторони достатньо близькі до досягнення угоди про звільнення полонених, яких викрав ХАМАС під час атаки на Ізраїль, пише Максим Шушко, РБК-Україна.

Прем’єр Катару обговорив із верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем угоду про звільнення заручників, викрадених ХАМАС.

Катарський лідер розповів, що в переговорах час від часу протягом останніх кількох тижнів відбувалися злети і падіння і наразі залишились лише "незначні" практичні питання. Він висловив упевненість, що сторони достатньо близькі до досягнення домовленостей.

"Проблеми, з якими стикається угода, є лише практичними, матеріально-технічними та логістичними. Тепер я більш упевнений, що ми достатньо близькі до досягнення угоди, яка зможе безпечно повернути людей додому" , - заявив Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані.

Варто зазначити, що ХАМАС за весь час від початку війни відпустив лише чотирьох заручників - двох американців та двох ізраїльтян. Тоді саме Катар виступав посередником на переговорах.