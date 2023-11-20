Майже 50 журналістів загинули з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу

За час війни Ізраїлю проти ХАМАС загинуло щонайменше 48 журналістів та працівників ЗМІ.﻿ Про це заявили в Комітеті захисту журналістів (Committee to Protect Journalists), пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

За даними організації 43 з них є палестинцями, 4 - ізраїльтянами і 1 - ліванець. Ще 9 журналістів отримали поранення, 3 вважаються зниклими безвісти, а ще 13 заарештували.

"Журналісти в Газі стикаються з особливо високими ризиками, оскільки вони намагаються висвітлювати конфлікт під час ізраїльського наземного нападу, включаючи руйнівні ізраїльські авіаудари, порушений зв'язок, дефіцит поставок і тривалі відключення електроенергії" , – зазначає CPJ.

В комітеті зазначили, що найбільше журналістів загинуло в перший день війни - шестеро. А 18 листопада загинули п'ятеро.