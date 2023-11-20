Курс валют НБУ на 20 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 20 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 19 листопада знизився до позначки 36.14 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 39.26 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 4.05 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 44.92 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 40.71 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 8,97 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.139 400
|EUR
|Євро
|39.258 200
|RUB
|рубль
|0.404 910
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.917 700
|CHF
|Швейцарський франк
|40.711 300
|PLN
|Польський злотий
|8.970 900