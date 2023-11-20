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Курс валют НБУ на 20 листопада

Курс валют НБУ на 20 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 20 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 19 листопада знизився до позначки 36.14 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 39.26 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 4.05 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 44.92 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 40.71 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 8,97 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.139 400 --0.11
EUR Євро 39.258 200 --0.047
RUB рубль 0.404 910 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 44.917 700 +0.004
CHF Швейцарський франк 40.711 300 --0.023
PLN Польський злотий 8.970 900 --0.027

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