Польські перевізники не пропускають через кордон гумдопомогу – Мінінфраструктури

Польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують і проходження гуманітарної допомоги та цистерн з паливом. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, повідомляє Європейська правда.

"Заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах" , – зазначив Деркач.

Він зазначив, що інформацію про ці випадки передають польським колегам.

"Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів" , – додав заступник міністра.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових