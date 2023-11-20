За добу Росія втратила понад 600 військових – Генштаб ЗСУ
За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 640 своїх військових, а також 4 танки, 4 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 319 210 (+640) осіб,
- танків − 5 439 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,
- артилерійських систем − 7 748 (+4) од,
- РСЗВ − 899 (+1) од,
- засобів ППО − 588 (+0) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,
- крилатих ракет − 1 563 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,
- спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.