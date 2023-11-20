За добу Росія втратила понад 600 військових – Генштаб ЗСУ

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 640 своїх військових, а також 4 танки, 4 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали: