У Сенаті США хочуть схвалити допомогу Україні та Ізраїлю до Різдва – NBC

Лідери Конгресу США хочуть ухвалити нові пакети військової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця 2023 року. Про це йдеться у матеріалі каналу NBC News, повідомляє Ліга.net.

Журналісти пишуть, що лідери Сенату, як республіканці, так і демократи, вважають, що найкращий шлях до написання законопроєкту, який має шанси пройти обидві палати та отримати підпис президента США Джо Байдена, ймовірно, має виходити із Сенату.

Лідер Демократичної партії у Сенаті Чак Шумер заявив, що надання допомоги Україні та Ізраїлю буде для нього пріоритетом у період між Днем подяки та Різдвом (з 23 листопада до 25 грудня).

"Я знаю, що обидві сторони щиро дбають про схвалення допомоги Ізраїлю та Україні та допомоги мирним жителям у секторі Гази. Я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми почнемо працювати над цим негайно" , – сказав Шумер.

Старший помічник Республіканської партії у Сенаті заявив, що законопроєкт має бути двопартійним, щоб мати шанси бути ухваленим.

Чотири джерела NBC News у Сенаті повідомили, що вікно між Днем подяки та Різдвом є вирішальним.