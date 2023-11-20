До України прибув очільник Пентагону

До України з візитом прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. Він перебуває у Києві сьогодні, 20 листопада, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Світлину зі столичного вокзалу міністр оборони Сполучених штатів опублікував у соцмережі мережі Х. Його зустріла у Києві посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому" , - написав Остін.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Зазначимо, що глава Міноборони США приїхав до України напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.