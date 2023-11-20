До України прибув очільник Пентагону
До України з візитом прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. Він перебуває у Києві сьогодні, 20 листопада, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Світлину зі столичного вокзалу міністр оборони Сполучених штатів опублікував у соцмережі мережі Х. Його зустріла у Києві посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", - написав Остін.
Зазначимо, що глава Міноборони США приїхав до України напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.