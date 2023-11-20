Блокування кордону з Польщею: у чергах майже 3000 вантажівок

Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною наразі в чергах на трьох напрямках перебуває близько 2900 вантажівок. Про це заявив заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, блокування продовжується на трьох напрямках. Нагадаю, це пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне". Станом на ранок, за тою інформацією, яку ми маємо від польських колег, в чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів. Найбільше напроти Краківця – 1200, навпроти Ягодина – це десь 1100 вантажівок і навпроти Рави-Руської – близько 600" , - повідомив Демченко.

За його словами, ці дані неповні, адже інші вантажівки можуть знаходитись на певній відстані від кордону. Також через блокування цих напрямків фіксується збільшення черг на інших пунктах пропуску. Зокрема, навпроти пункту пропуску "Шегині" знаходиться близько 1300 вантажівок і ще сукупно 300 вантажівок навпроти пунктів пропуску "Угринів", "Устилуг" та "Смільниця".

Речник також наголосив, що по кілька вантажівок за годину учасники акції пропускають як на напрямку виїзду з Польщі, так і на в’їзд до Польщі, однак це не вирішує всіх питань щодо інтенсивності руху, оскільки в Ягодині, до прикладу, за добу перетинало від 1200 до 1300 вантажівок за добу в обох напрямках, у напрямку пунктів пропуску Краківець і Рава-Руська по 600 вантажівок в обидва боки мали можливість перетинати кордон за добу.

Демченко додав, у напрямку виїзду з України діє електронна черга і фізично вантажівки не перебувають поряд кордону.