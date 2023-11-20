У ВМС пояснили, чому цієї ночі не було обстрілів

Росія не обстрілювала Україну в ніч на понеділок, 20 листопада, через шторм, що разгулявся на морі та навіть не виводила авіацію. Хоча така погода і дає українцям можливість перепочити від атак, але створює труднощі для цивільного судноплавства. Таку думку висловив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"В першу чергу це пов'язано зі штормовою погодою. Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Тому, відповідно, через це відносно така спокійна ніч у нас була" , - пояснив він.

За його словами, сезон штормів зазвичай тривалий, тому це дозволить українцям трохи перепочити від обстрілів.