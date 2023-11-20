На кордоні з Польщею тимчасово не працює пункт пропуску
У пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тимчасово призупинено пропускні операції через відсутність електропостачання. Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні ДПСУ.
Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.