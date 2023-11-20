Україна виробляє десятки тисяч безпілотників на місяць – Федоров

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна випускає на місяць десятки тисяч дронів "деяких категорій". Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, в Україні є конвеєрне виробництво тисяч і навіть десятків тисяч "деяких категорій" дронів.

"Такі речі ми не можемо висвітлювати, перебуваємо на іншому етапі розвитку. Росіяни багато років вкладалися в ринок БПЛА, ми почали розвивати лише рік тому. Зараз у нас ринкова економіка, з'являється безліч компаній, на дистанції ми зможемо не лише наздогнати, а й перегнати РФ" , — сказав Федоров.

Він зазначив, що для збільшення випуску дронів потрібні ринок, підтримка Заходу, інвестиції та розвиток науки.