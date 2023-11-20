ISW: Росіяни вперше завдали авіаудару керованими касетними бомбами

Російські окупанти завдали масованого авіаудару за позиціями Сил оборони України з використанням касетних бомб РБК-500, які були модифіковані в плануючі бомби. Атаку було здійснено вчора в районі Старомайорського Донецької області. Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, бійці ЗСУ відбили наземні наступальні атаки російських загарбників у районі Старомайорського. Так, війська РФ 19 листопада не змогли просунутися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

"Російські блогери заявили, що російські війська завдали великого авіаудару з використанням касетних бомб РБК-500, модифікованих у плануючі бомби, по українських позиціях біля Старомайорського", - йдеться у публікації.

При цьому "воєнкори" розповідають, що цей удар став "першим великим російським ударом по Україні із застосуванням цієї зброї в модифікації бомби, що планує".