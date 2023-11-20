Ціни на нафту відновили зростання

Котирування нафти ростуть уранці в понеділок після стрибка минулої п'ятниці, повідомляє Enkorr.

На 8:11 за київським часом січневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,55 (0,68%), до $81,16 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $3,19 (4,1%) – до $80,61 за барель.

Січневі ф'ючерси на WTI на цю мить дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,53 (0,7%), до $76,57 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $2,99 (4,1%) – до $75,89 за барель.

Завдяки активному підйому у п'ятницю обидві марки скоротили до мінімуму тижневе зниження. За минулий тиждень котирування Brent знизилися на 1%, WTI – на 1,7%.

Різке зростання котирувань у п'ятницю було спричинене чутками про те, що ОПЕК+ може продовжити обмеження на видобуток нафти на кілька місяців або збільшити обсяг скорочень видобутку палива.

"Ті, хто торгує нафтою не менше 10 років, згадають шок на День подяки 2014 року, коли ОПЕК відмовилася від квот на видобуток і обвалила ціни з $80 до $45 за барель за лічені тижні. Зараз ризики зміщені на користь "биків", тому що посилення обмежень видобутку поверне ф'ючерси до позначки $100 за барель" , – сказав MarketWatch редактор видання Sevens Report Research Тайлер Річі.

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють, в США зросла на 6, рекордними темпами з лютого, і склала 500 одиниць. Число газових установок тим часом знизилося на 4, до 114-ти, найнижчого рівня з початку вересня.