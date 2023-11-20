WSJ: Ізраїль переходить до більш жорсткої фази війни з ХАМАС

Ізраїль зміщує увагу своїх військових дій на південь Сектора Гази. Країна стоїть перед складним етапом у війні, яка триває вже шість тижнів.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Зокрема, видання зазначає, що метою країни є перемога над ХАМАС і звільнення заручників в умовах гуманітарної кризи, що заглиблюється.

Повідомляється, що ізраїльським військам переважно вдалося взяти під контроль північну частину Гази.

Однак високопоставлені ізраїльські офіцери та аналітики вважають, що вони лише частково знищили військовий потенціал ХАМАС та не досягли повного захоплення та ліквідації його вищого керівництва.

Зокрема, журналісти стверджують, що на півдні бойовики, ймовірно, будуть більш витривалими у своєму опорі, оскільки їхні варіанти дій обмежені, і їм залишається лише один шлях - продовжувати боротьбу.

"Заручники є найкращим важелем, який є у лідерів ХАМАС, щоб пережити переміщення Ізраїлю на південь, оскільки бойовики прагнуть припинити бойові дії, принаймні тимчасово" , - додали співрозмовники.

Також журналісти з'ясували, що дії ізраїльських військ на південній частині Cектора Гази стануть складнішими через велику кількість мирних мешканців, які там проживають.